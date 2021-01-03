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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti.
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 11:57:34 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti.
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