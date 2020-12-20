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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:20:06 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 77 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 1365'e yükseldi.

ABD, 18 milyon 171 bin 677 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 10 milyon 56 bin 162 ile Hindistan, 7 milyon 213 bin 155 ile Brezilya, 2 milyon 848 bin 377 ile Rusya, 2 milyon 473 bin 354 ile Fransa, 2 milyon 40 bin 147 ile İngiltere, 2 milyon 24 bin 601 ile Türkiye, 1 milyon 953 bin 185 ile İtalya, 1 milyon 817 bin 448 ile İspanya, 1 milyon 537 bin 169 ile Arjantin, 1 milyon 507 bin 258 ile Almanya, 1 milyon 496 bin 62 ile Kolombiya, 1 milyon 313 bin 675 ile Meksika, 1 milyon 202 bin 700 ile Polonya ve 1 milyon 158 bin 384 ile İran izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 697 bin 437 kişi yaşamını yitirdi, 53 milyon 989 bin 894 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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