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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:26:04 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 67 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 4 bin 514'e yükseldi.

ABD, 14 milyon 985 bin 142 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 653 bin 578 ile Hindistan, 6 milyon 577 bin 177 ile Brezilya, 2 milyon 460 bin 770 ile Rusya, 2 milyon 281 bin 475 ile Fransa, 1 milyon 709 bin 991 ile İtalya, 1 milyon 705 bin 971 ile İngiltere, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 459 bin 832 ile Arjantin, 1 milyon 362 bin 249 ile Kolombiya ve 1 milyon 171 bin 42 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 537 bin 15 kişi yaşamını yitirdi, 46 milyon 382 bin 900 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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