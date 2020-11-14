  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
Gündem

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 766 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:00:00 -
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 309 bin 703 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 53 milyon 766 bin 707'ye çıkarken, virüs saptanan 37 milyon 535 bin 293 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 14 milyon 921 bin 711 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 66 bin 546 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 249 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 773 bin 479), Brezilya (5 milyon 819 bin 496), Fransa (1 milyon 922 bin 504), Rusya (1 milyon 880 bin 551), İspanya (1 milyon 492 bin 608), İngiltere (1 milyon 317 bin 496), Arjantin (1 milyon 296 bin 378), Kolombiya (1 milyon 182 bin 697), İtalya (1 milyon 107 bin 303), Meksika (997 bin 393), Peru (932 bin 650), Almanya (772 bin 822), Güney Afrika (746 bin 945), İran (738 bin 322), Polonya (665 bin 547), Şili (528 bin 30), Ukrayna (525 bin 176), Belçika (525 bin 12) ve Irak (514 bin 496)." 

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (164 bin 946), Hindistan (129 bin 225), Meksika (97 bin 624), İngiltere (51 bin 304), İtalya (44 bin 139), Fransa (43 bin 892), İspanya (40 bin 769), İran (40 bin 582), Peru (35 bin 106), Arjantin (35 bin 45), Kolombiya (33 bin 669), Rusya (32 bin 443), Güney Afrika (20 bin 153), Endonezya (15 bin 37), Şili (14 bin 738), Belçika (14 bin 106), Ekvador (12 bin 977), Almanya (12 bin 503), Irak (11 bin 580), Türkiye (11 bin 326) ve Kanada (10 bin 828)."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!
Gündem

CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bir projenin daha üzerine yattı.

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler
Dünya

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çinli uzmanlar, Rusya'nın, irtifaları ve hızları ne olursa olsun 600 km uzaktaki gizli hedefleri tespit eden yeni bir radar sistemi kullanar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay