Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 600 bini geçti

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı, 3 milyon 600 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 603 bin 874'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 194 bin 434 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 248 bin 301 ile İspanya, 211 bin 938 ile İtalya, 190 bin 584 ile İngiltere, 168 bin 693 ile Fransa, 165 bin 745 ile Almanya, 145 bin 268 ile Rusya, 126 bin 45 ile Türkiye, 101 bin 826 ile Brezilya ve 98 bin 647 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 880 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (59 bin 844), Belçika (50 bin 267), Peru (45 bin 928), Hindistan (42 bin 836), Hollanda (40 bin 770), İsviçre (29 bin 981), Ekvador (29 bin 538), Suudi Arabistan (28 bin 656), Portekiz (25 bin 524), Meksika (23 bin 471), İsveç (22 bin 721), İrlanda (21 bin 506), Pakistan (20 bin 884), Şili (20 bin 643), Singapur (18 bin 778), Belarus (17 bin 489), İsrail (16 bin 237), Katar (16 bin 191), Avusturya (15 bin 621), Japonya (15 bin 589), Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin 163), Polonya (14 bin 6), Romanya (13 bin 512), Ukrayna (12 bin 331), Endonezya (11 bin 587), Güney Kore (10 bin 801) ve Bangladeş (10 bin 143)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 250 bin 54 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 169 bin 405 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 184 bin 415 aktif enfekte kişi bulunuyor.

