  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 1 milyona yaklaştı
Dünya

Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 1 milyona yaklaştı

Yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde yol açtığı can kaybı 1 milyona yaklaştı. Açıklanan vaka sayısı ise 30 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 01:44:00 -
Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 1 milyona yaklaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde yol açtığı can kaybı sayısı 1 milyona yaklaştı. Açıklanan toplam vaka sayısı ise 30 milyonu geçti.

John Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan koronavirüs haritasına göre dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 957 bine ulaştı. En fazla can kaybı yaşanan ülkeler ise ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık oldu.

Verilere göre en yüksek ölüm sayısı, 10 bin 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle 14 Ağustos'ta gerçekleşti. En yüksek vaka bildirilen tarih ise, 319 binle 11 Eylül oldu.

Uzmanlar, maske temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!
Gündem

Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüs..
Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...
Gündem

Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan görüşmelerin Atina ve Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını savundu. Öte yandan önümüz..
Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca fırtınalı yılları anlattı... Ayık gezmeyen adamlar bu ülkeyi yönetti!
Gündem

Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca fırtınalı yılları anlattı... Ayık gezmeyen adamlar bu ülkeyi yönetti!

12 Eylül’ün zorlu sürecini yaşayan hukukçu ve ilim adamı Prof. Dr. M. Cevat Akşit, Türkiye’nin din ve ahlak gelişimini, hayatından kesitler ..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı