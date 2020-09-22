Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 1 milyona yaklaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde yol açtığı can kaybı sayısı 1 milyona yaklaştı. Açıklanan toplam vaka sayısı ise 30 milyonu geçti.

John Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan koronavirüs haritasına göre dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 957 bine ulaştı. En fazla can kaybı yaşanan ülkeler ise ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık oldu.

Verilere göre en yüksek ölüm sayısı, 10 bin 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle 14 Ağustos'ta gerçekleşti. En yüksek vaka bildirilen tarih ise, 319 binle 11 Eylül oldu.

Uzmanlar, maske temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.