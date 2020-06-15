Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 7,2 milyona yükseldi

ANKARA (AA) - Dünya genelinde elektrikli taşıt satışları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 2 milyon 100 bin oldu. Böylece, yollardaki elektrikli taşıt sayısı 7 milyon 200 bine yükseldi.

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü 2020 raporundan derlediği bilgilere göre, küresel ölçekte taşıt satışları geçen yıl yüzde 15 düşerken, elektrikli taşıt satışlarında artış görüldü.

Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2 milyon 100 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti. Dünya genelindeki elektrikli taşıt sayısı 7 milyon 200 bine yükseldi. Otomotiv sektöründeki elektrifikasyon, hükümetlerin izlediği çevreci politikalar, vergi indirimleri ve üretim maliyetlerinin düşmesi, elektrikli taşıtların satışında etkili oldu.

Böylece, elektrikli taşıtlar toplam taşıt satışlarının yüzde 2,6'sını, küresel araç stokunun ise yüzde 1'ini oluşturdu.

Çin ve ABD'de elektrikli taşıtlar için devlet desteği yaklaşık yüzde 50 azaltılmasına rağmen 2019'daki küresel elektrikli taşıt satışlarının yüzde 90'ı Çin, Avrupa ve ABD'de oldu.

- Elektrikli taşıtların yüzde 46,5'i Çin'de

Geçen yılki satışların 1 milyon 60 bini Çin'de gerçekleşti. Avrupa'da ise 561 bin elektrikli taşıt satılırken, ABD'de ise 327 bin elektrikli taşıt satıldı.

Geçen yılki satışlar sonrasında Çin'deki toplam elektrikli taşıt sayısı 3 milyon 400 bine yaklaşırken, Avrupa 1 milyon 700 bin ve ABD 1 milyon 500 bin ile bu ülkeyi takip etti.

Dünyadaki toplam elektrikli taşıtların yüzde 46,5'i Çin'de bulunuyor.

- Son tüketici harcamalarında artış

Bu dönemde, elektrikli taşıtlar için yapılan kamu ve tüketici harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 90 milyar dolar oldu.

Söz konusu harcamanın 79 milyar dolarını tüketiciler, 11 milyar dolarını ise kamu gerçekleştirdi. Hükümetlerin elektrikli taşıt harcamaları özellikle ABD ve Çin'de verilen teşviklerdeki değişiklikler sebebiyle azalırken, son tüketicilerin elektrikli taşıt harcamaları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 19 artış gösterdi.

- Her elektrikli taşıt başına bir şarj ünitesi düşüyor

Yollardaki elektrikli taşıt sayısındaki artışla birlikte bu taşıtların şarj edilmesi için gerekli şarj ünitelerinin altyapısı ve teknolojisi gelişme gösterirken şarj ünitesi sayısında da artış görüldü.

Geçen yıl itibarıyla mevcut şarj ünitelerinin sayısı 7 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. Bu ünitelerin 6 milyon 500 binini kişiye özel şarj üniteleri oluşturdu. Bu ünitelerin yüzde 37'si Çin'de bulunurken, yüzde 24'ü ABD'de yer alıyor.

- Kovid-19 toplam elektrikli taşıt satışlarını etkileyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu yıl taşıt satışlarını etkilemesi bekleniyor.

Bu kapsamda, toplam taşıt satışlarının geçen yıla göre yüzde 15 azalacağı öngörülürken, bunun tarihteki en büyük düşüş olacağı hesaplanıyor. Taşıt satışlarında Kovid-19 kaynaklı en büyük gerilemenin ise Avrupa, ABD ve Çin'de görülmesi bekleniyor.

Buna rağmen, elektrikli taşıtların Kovid-19 krizine karşı daha dirençli olacağı öngörülüyor. Bu yıl küresel elektrikli taşıt satışlarının 2 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi ve dünyadaki toplam elektrikli taşıt sayısının 10 milyona yaklaşabileceği hesaplanıyor. Bu artışla, elektrikli taşıtların toplam pazardaki payının ise yüzde 3'e çıkması bekleniyor.

Elektrikli taşıt satışlarına hükümetlerin Kovid-19 salgınına karşı hayata geçireceği politikalar yön verirken, salgında ikinci dalganın yaşanması halinde farklı sonuçlar görülebileceği belirtiliyor.