  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Dünya genelin koronavirüs bilançosu açıklandı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 535 bin 340 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:24:00 - 2020-07-05 22:35:33
Dünya genelin koronavirüs bilançosu açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 6 milyon 506 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 535 bin 340 kişi hayatını kaybetti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 273 bin 950), Brezilya (978 bin 615), Rusya (450 bin 750), Hindistan (424 bin 885), Şili (261 bin 32), İran (201 bin 330), İtalya (192 bin 108), Peru (189 bin 621), Almanya (181 bin 700) ve Türkiye (180 bin 680) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı