Dünya geneli uygulanan aşılar 3 milyar 660 milyon dozu aştı

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 191 milyon 474 bine, ölenlerin sayısı 4 milyon 109 bine, iyileşenlerin sayısı ise 174 milyon 366 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 964 bini, Hindistan'da 31 milyon 170 bini, Brezilya'da 19 milyon 376 bini ve Rusya'da 5 milyon 982 bini geçti.

Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının sonuncusu bugün itibarıyla kaldırıldı. Bugün itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı.