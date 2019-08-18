0553 313 94 23

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi

- Turnuvanın son gününde grekoromen stilde Kerem Kamal altın madalya alırken, Doğan Kaya ile Beytullah Kayışdağ ise bronz madalya kazandı

18 Ağustos 2019 Pazar 23:01
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi


İSTANBUL (AA) - Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası tamamlanırken, grekoromen stil son gün müsabakalarında milli sporcular 3 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada 60 kiloda Kerem Kamal altın madalyanın sahibi oldu.

Kerem Kamal, gençlerde üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu elde etme başarısı gösterdi.

Organizasyonda 82 kiloda üçüncülük maçı için mindere çıkan Doğan Kaya, Alman Lucas Alexandros Lazogianis'i zorlu bir mücadelenin ardından 8-6 yenerek bronz madalya elde etti.

Günün diğer madalya mücadelesinde 97 kilo güreşçisi Beytullah Kayışdağ, Macar Aleks Szoke ile 1-1 berabere kalmasına rağmen, son puanı almasından dolayı maçın galibi ilan edilerek dünya üçüncüsü oldu.

67 kilo bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Valentin Petic'e 3-1 yenilen Abdülsamed Başar ile 72 kiloda İranlı Mohammedreza Mahmud Rustami'ye 6-5 mağlup olan İsmail Gün, şampiyonayı beşinci tamamladı.

Grekoromen stilde 1 altın ve 4 bronz madalya alan Türkiye, 117 puanla bu kategoride takım halinde üçüncü sırada yer aldı.

Daha önce yapılan serbest stil maçlarında 3 bronz madalya kazanan milli takım, şampiyonayı 1 altın ve 7 bronzla tamamlamış oldu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:01
  1. Beytullah Kayışdağ
  2. Doğan Kaya
  3. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
  4. Güreş
  5. Kerem Kamal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
    1. Hatay’daki orman yangını kontrol..
    2. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    3. Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
    4. Vatandaşlardan Akit'e büyük destek:..
    5. Bursa’da feci kaza :1 ölü
    6. Maçın ardından
    7. Urla'daki orman yangını
    8. Darende’de Zengibar Karakucak Güreşleri
    9. GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını
    10. Söke-Kuşadası sınırındaki Ağaçlı’da..
    11. Afganistan'daki bombalı saldırı
    12. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası sona..
    13. Pendik’teki bıçaklı kavga güvenlik..
    14. Hindistan'da felaket büyüyor: 350 ölü
    15. Muğla'daki orman yangınları devam..
    16. Bakan Soylu, Afganistan İçişleri Bakan..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerem..
    18. Samsun’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    19. D-100 kara yolunda yoğunluk
    20. Millilerden Dünya Gençler Güreş..
    21. Tokat’taki kavgada 7 iş yeri, 3..
    22. UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
    23. Futbol: Süper Lig
    24. Pazaryeri’nde tarlada ağaçlar..
    25. Ağrı'da hain saldırı! 1 şehit
    26. Konyaspor ile MKE Ankaragücü puanları..
    27. Süper Lig: Göztepe: 0 - Antalyaspor: 1..
    28. Futbol: Süper Lig
    29. Ortalık savaş alanına döndü! Asker ve..
    30. Pendik’te bıçaklı kavga: 2 yaralı
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım