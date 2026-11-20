Adana merkezli 3 ilde operasyon Tespitlerin ardından Adana merkezli Gaziantep ve Kilis'te operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğba G. Kilis'te, diğer şüpheliler ise Gaziantep'te yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki sorgularında Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş., olayın azmettiricilerinin Mustafa T. (36) ve İbrahim G. (28) olduğunu öne sürdü. Şüpheliler, aldıkları altınları bu kişilere teslim ettiklerini de itiraf etti. Yapılan araştırmada Mustafa T.'nin başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenirken, İbrahim G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş. tutuklanırken, olayda kullanılan hattın sahibi E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.