"Altınların fotoğrafını gönder" dedi Şüpheli, operasyon kapsamında evde bulunan değerli eşyaların ve altınların fotoğraflarının yanı sıra su faturasının da fotoğrafını istedi. Söylenenlere inanan Fattum El M., istenen fotoğrafları şüpheliye gönderdi. Şüphelilerin, su faturası üzerinden kadının ev adresine ulaştığı belirlendi. Bir süre sonra telefondaki sahte polis, operasyon kapsamında altınlara el konulacağını ve gelecek kişiye teslim edilmesi gerektiğini, operasyonun ardından altınların kendisine geri verileceğini söyledi. Kılık değiştirerek altınları almaya geldi Bunun üzerine şüphelilerden Tuğba G. (32), Fattum El M.'nin evine giderek altınları teslim aldı. Mağdurdan 6 bilezik, 2 yüzük, küpe ve bin 800 doları alan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fattum El M., polise başvurdu. Yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgunun ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.