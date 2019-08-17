



İSTANBUL (AA) - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda Bedirhan Tan, 130 kiloda da Hamza Bakır bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada, 87 kiloda Bedirhan Tan, repesajdan gelen İsveçli Jacob Edward Logaard'ı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Hamza Bakır ise 130 kilo mücadelesinde yine repesajdan gelen Gürcü Robinzon Esadze'ye 5-1 üstünlük kurarak bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 60 kiloda Kerem Kamal, yarın Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan ile altın madalya mücadelesi verecek.

Grekoromen stil 67 kiloda Abdülsamed Başar, 72 kiloda İsmail Gün, 82 kiloda Doğan Kaya ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ise repesajdan gelecek rakipleri ile yarın bronz madalya maçlarına çıkacak.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda daha önce serbest stilde Abdülvasi Balta, Feyzullah Aktürk ve Paşa Ekrem Karabulut bronz madalya almıştı. Milli takımın şampiyonadaki madalya sayısı böylece beşe ulaştı.



