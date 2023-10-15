Dünya Gazze'deki katliamı izliyor! Can kaybı 2 bin 670'e yükseldi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 670’e, yaralananların sayısının ise 9 bin 600’e yükseldiği belirtildi.

En az 50 aile yok oldu

Sağlık Bakanlığı ayrıca, saldırılar sonucu Gazze Şeridi'ndeki en az 50 ailenin yok olduğunu ifade etti.