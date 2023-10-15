Dünya Gazze'deki katliamı izliyor! Can kaybı 2 bin 670'e yükseldi
İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 670’e, yaralıların sayısı ise 9 bin 600’e yükseldi.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 670’e, yaralananların sayısının ise 9 bin 600’e yükseldiği belirtildi.
En az 50 aile yok oldu
Sağlık Bakanlığı ayrıca, saldırılar sonucu Gazze Şeridi'ndeki en az 50 ailenin yok olduğunu ifade etti.
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