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Dünya Dünya Gazze'deki katliamı izliyor! Can kaybı 2 bin 670'e yükseldi
Dünya

Dünya Gazze'deki katliamı izliyor! Can kaybı 2 bin 670'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 20:12:00 -
Dünya Gazze'deki katliamı izliyor! Can kaybı 2 bin 670'e yükseldi

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 670’e, yaralıların sayısı ise 9 bin 600’e yükseldi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 670’e, yaralananların sayısının ise 9 bin 600’e yükseldiği belirtildi.

En az 50 aile yok oldu

Sağlık Bakanlığı ayrıca, saldırılar sonucu Gazze Şeridi'ndeki en az 50 ailenin yok olduğunu ifade etti.

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