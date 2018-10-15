Dünya Gazetesi kapanıyor mu?

Dünya Gazetesi'nin, ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler, ithal kâğıt fiyatlarındaki yükseliş sonrasında, gazetenin basılı yayınına son vererek sadece internet ortamında yayınını sürdürme kararı aldığı bildirilmişti. İddiaya göre, geçen günlerde 40 çalışanın işine son verilen gazetede, uzun süredir maddi sıkıntı ve ekonomik darboğaz yaşandığı, artan döviz kurlarına paralel olarak kâğıt başta olmak üzere giderlerin karşılanmasında güçlük çekildiği, dağıtım masraflarının karşılanamadığı belirtilmişti. Gazeteden yapılan açıklamada ise, Dünya Gazetesi'nin basılı yayın hayatına son vereceği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Dünya Gazetesi basılı yayınhayatına devam etmektedir." denildi.

Haber Türk veda etti, Milli Gazete zam yaptı

Geçtiğimiz aylarda Haber Türk Gazetesi de basılı yayına son verip dijital ortamda yayın yapma kararı almıştı. Milli Gazete ise kağıt fiyatlarını gerekçe göstererek hem sayfa sayısını düşürmüş hem de gazetenin fiyatını 1.5 TL yapmıştı.