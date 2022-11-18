Dünya Gazetesi kapandı mı, neden kapandı? Ekonomi yayıncılığı yapan Dünya Gazetesi’nin yeni adı belli oldu

Dünya Gazetesi kapandı mı, neden kapandı? "Dünya-Ekonomi Politika” başlığı altında kurulan Dünya Gazetesi, yayın hayatına 1952 yılında başladı. Gazete, Falih Rıfkı Atay’ın ölümü üzerine Bedii Faik yönetimi ve ardından da İhsan Altınel yönetimine girdi. 1979 yılında ise Hürriyet’e devredilen gazete, 1991 yılında Nezih Demirkent tarafından satın alındı. Demirkent’in ölümü üzerine kızı Didem Demirkent tarafından yönetilmeye başlanan Dünya Gazetesi, 1 Eylül 2019’da yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Hakan Güldağ’a devredildi. Güldağ, gazeteyi çalışanların tazminatları karşılığında satın aldı. 1952’den beri yayın hayatına devame den Dünya Gazetesi’nin kapatıldığı ve yoluna farklı bir isimle devam edileceği öğrenildi. Peki, Dünya Gazetesi yeni ismi ne oldu?

Gazete'nin isim hakkı sözleşmesini yenilememesinden dolayı 21 Kasım 2022 tarihinde adını değiştirdiği öğrenildi. Dünya Gazetesi, isim hakkı anlaşmasının uzatılamaması nedeniyle son sayısını çıkardı. Gazetenin yoluna "Nasıl Bir Ekonomi" ismiyle devam edileceği duyuruldu ayrıca gazetenin dijital versiyonu da “Ekonomim” adını aldı.

DÜNYA GEZETESİ KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

Dünya Gazetesi, bugün ana sayfası üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; 3 yı önce imzalanan kiralama sözleşmesinin sona erdiği ve yeni sözleşmede kabul edilemez durumlar olması nedeniyle anlaşmaya varılamadığına değinildi. Anlaşmaya varılamadığı için, gazete çalışanlarının kendi yollarını çizeceklerinin altı çizildi. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Her yolculuğun son bulduğu bir durak var... Bizler de nihayet bir yolun sonuna geldik… İstemeyerek ve elimizde olmayan nedenlerle… Türkiye’nin tek ekonomi gazetesini her gün sizlere doyurucu bir içerikle, tarafsız, objektif ve dürüst bir yayıncılık anlayışıyla ulaştırma çabamızı, 'çalışanların' DÜNYA ailesi olarak elinizdeki bu sayı ile noktalıyoruz. DÜNYA’nın sıradışı bu son yolculuğunun en yakın tanıkları, hiç kuşkusuz sizlersiniz...”

DÜNYA GAZETESİ YENİ İSMİ NE OLDU?

Dünya Gazete’si çalışanlarının 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren “Nasıl Bir EKONOMİ” adıyla yoluna devam edecekleri öğrenildi. Haberleri, “Artık “ekonomim.com" web sitemizden takip edebilirsiniz.” açıklaması yapıldı.