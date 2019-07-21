Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı

Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği tarafından, ’’Dünya Fenerbahçeliler günü’’ dolayısıyla yemek düzenlendi..

Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği tarafından 19.07.2019 Dünya Fenerbahçeliler kapsamında Doktorlar Lokalinde yemek düzenlendi. Yemeğe, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Alay Komutanı Gökhan İnan, Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Turgut Papila, Başkan Yardımcısı Murat Candaş ve sarı lacivertli taraftarlar katıldı. Sarı Lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği yemek canlı müzik eşliğinde başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Doktor Lokalinde düzenlenen yemekte Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Turgut Papila ve Yönetim kurulu üyelerininTamdoğan-Necla Pınar çiftinin erkek çocukları 19.07.2010 doğumlu Halim Devrim Pınar anısına hazırlamış olduğu pasta kesildi. Öte yandan gecenin şeref konuğu olan Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı’ya ise Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği Turgut Papila tarafından isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi.

Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Turgut Papila, ’’Öncelikle bütün sarı lacivertli taraftarların Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. Güzel bir geceye imza attık . Sarı Lacivertli taraftarlarımızda yemeğe yoğun ilgi gösterdi. Pasta kesiminin ardından gecemizin şeref konuğu olan Emniyet Müdürü Metin Turanlı’ya gecenin anısına isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye ettik. Katılan bütün sarı lacivertli taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyoruz’’ dedi.