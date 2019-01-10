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Dünya Etnospor Konfederasyonundan Arjantin teması

Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti, Buenos Aires Büyükelçiliğini ziyaret ederken iki ülke arasında geleneksel sporlar alanında atılabilecek adımlar da masaya yatırıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 11:36
Dünya Etnospor Konfederasyonundan Arjantin teması

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü Muhammed Levent Akıcı Arjantin'de temaslarda bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen sene Antalya'da düzenlenen "1. Uluslararası Etnospor Forumu" için Türkiye'ye gelen Pato Federasyon yetkilileri, Arjantin'de düzenledikleri "77. Pato Final Müsabakası"na, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu davet etti.

Bu çerçevede Arjantin'e bir ziyarette bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz ve Konfederasyon Yurtdışı İşler Koordinatörü Muhammed Levent Akıcı ülkede temaslarda bulundu.

Arjantin'in atlı oyunlar katagorisinde en önemli milli sporlarından olan Pato sporunun 77. Arjantin Final müsabakasına iştirak ederek kurumlar arası görüşmelerde bulunan heyet, Arjantin Pato Federasyonu Başkanı Enrique Freixa ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Guillermo Bracuto ile görüşerek, geneksel sporlar alanında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesini, bu yıl ekim ayında yapılması planlanan "4. Etnospor Kültür Festivali"ne Pato spor müsabakasının yer almasını görüştü.

Arjantin'e özgü bu spor dalının Türkiye'nin katılım düzeyi ve içeriği en zengin festivallerinden biri olan Etnospor Kültür Festivalinde oynanacak olması Arjantinli yetkililer tarafından heyecanla karşılanırken, bu hususun iki ülke arasındaki etkileşimi ve bilinirliği arttırmaya çok önemli katkı sağlayacağını değerlendirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti Buenos Aires Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik Birinci Müsteşarı, Maslahatgüzar Fatma Çiğdem Tenker Köksal görüşmelerde bulunarak Arjantin ile Türkiye arasında geleneksel sporlar alanında atılabilecek adımları da konuştu.

Verilen bilgiye göre, müteakip görüşmelerde heyet, geleneksel tekvando da önemli bir isim olarak bilinen ve Arjantin Spor Konfederasyonu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Nestor Gallarado ve Arjantin Padel Federasyonu Başkanı Oscar Nicastro ile görüşürken, görüşmelerde geleneksel tekvando ve padel sporları hakkında detaylı bilgi alındı.

Görüşmede, ülkeler arasındaki dostluğun gelişmesinde önemli bir araç olan geleneksel sporların Dünya Etnospor tarafından tek çatı altında birleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Nesto Gallarado, Konfederasyonun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu çalışmaların sadece Arjantin ve Türkiye arasında değil aynı zamanda tüm dünya ülkeleri sportif ve kültürel etkileşimi için önemli bir köprü vazifesi göreceğini bildirdi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, özellikle Orta Asya'da ve Türkiye'de bazı şehirlerde yaygın olarak oynanan geneleksel spor dallarından Kökbörü'yü andıran Pato sporu, Arjantin'de 200 yıla yaklaşık bir süredir ilgiyle oynanıp takip ediliyor.












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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:36
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