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Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:- "On Birinci Kalkınma Planı, özellikle enerji sektöründe önemli mesajlar barındırıyor. Hedeflerimiz iddialı. Tüm dünyada enerjiye ulaşım konusunda hızlı bir artış var"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:28
Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "On Birinci Kalkınma Planı, özellikle enerji sektöründe önemli mesajlar barındırıyor. Hedeflerimiz iddialı. Tüm dünyada enerjiye ulaşım konusunda hızlı bir artış var." dedi.

Mandal, Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nda yaptığı sunumda, güvenlik, herkese eşit enerji ulaşılabilirliği ve aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik noktalarında Türkiye'nin özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla iyileşmelerin olduğunu söyledi.

Özellikle enerji güvenliği konusunda önemli iyileşmeler sağlandığının altını çizen Mandal, yeterli olmasa da, yapılan çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.

On Birinci Kalkınma Planı'nın, her sektörde olmak üzere, özellikle enerji sektöründe önemli mesajlar barındırdığına dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"Plan'da, doğal gaz odaklı elektrik üretiminde yüzde 31 azalma, buna karşın yenilenebilir enerji kaynaklarında yüzde 19'luk bir artış, yerel kaynaklardan üretilmiş elektrik üretiminde ise, yüzde 46'lık bir artışın, buna karşın daha fazla kişinin enerjiye ulaşması noktasındaki artışları da görüyoruz. Hedeflerimiz iddialı ve tüm dünyada enerjiye ulaşım konusunda hızlı bir artış var."


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:28
  1. Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı
  2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

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