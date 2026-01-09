İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü!

İran’ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen kenti, dün gece tarihinin en kanlı protesto gösterilerinden birine sahne oldu. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı sokağa dökülen kitlelerin arasına karışan saldırganların hedefinde yargı mensupları vardı. Bölge kaynaklarından alınan son dakika bilgilerine göre; kentin Başsavcısı Ali Ekber Hüseyinzade, güvenlik güçleriyle birlikte sahadaki durumu denetlediği sırada uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybetti. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda emniyet mensubunun da yaralandığı belirtilirken, Tahran yönetimi olayların arkasında "dış mihraklar" olduğunu savunarak "kararlı bir yanıt" verileceğini duyurdu. Ülke genelinde tansiyonun zirve yaptığı bu süreçte, bir yargı mensubunun doğrudan hedef alınması İran’daki iç karışıklığın boyutlarını gözler önüne serdi.