İngiltere'den köye döndü: Baba mesleğini tutkuyla sürdürüyor

İngiltere’den köye dönen Celal Aktürk, baba ve dedesinden devraldığı mesleğini tutkuyla sürdürüyor; bini aşkın hayvanıyla günün büyük bölümünü geçirdiği çiftlikte, hayvancılığın verdiği mutluluğu yaşıyor.

Aksaray'ın Acıpınar köyünde oturan Aktürk ailesi, 3 kuşaktır koyun yetiştiriyor. Ailenin ikinci kuşağı olan ve aynı zamanda Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin başkanı olan Mahmut Aktürk (52), koyunculuğun aşkla yapılacak bir iş olduğunu ifade ederek, “Koyunun kuzulaması, melemesi, yayılması, yem yemesi, yürümesi ve zil sesi, insanları bu işe aşık ediyor. Aşk olmazsa bu işi parayla kimse yapmaz” dedi.

Aktürk ailesinde koyun yetiştiriciliğine ilk olarak Celal Aktürk (82) başladı. Bu mesleği şimdi oğlu Mahmut Aktürk ve adını taşıyan torunu Celal Aktürk (30) yürütüyor.

Hayvancılık işletmelerinin azaldığı bir dönemde olduklarına belirten Mahmut Aktürk, “Biz ailecek, 3 kuşaktır, bu işi sürdürüyoruz. Babam Celal Aktürk 82 yaşında, uzun yıllar bu işi yaptı. Ben 52 yaşındayım ve bu işin 40 yıldır içerisindeyim. Ben de bu işi, hevesli olan oğlum Celal’e devredeceğim. Hayvancılığının sürdürülebilirliği açısından gençlerin bu işe özendirilmesi gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimin yaş ortalaması 60-65 civarına kadar yükseldi. Gençler bu işe fazla ilgi duymuyor. Gençlerin bu işi yönlendirmesi ve aile işletmelerinin de babadan oğula devredilmesi gerekiyor. Çünkü gıda üretiminin devam etmesi gerekir. Gıda çok önemli ve stratejik üründür. Gıda ve su önümüzdeki dönemde sıkıntıya girecek" diye konuştu.

DEVLET ÜRETİCİYE DESTEK VERİYOR

Hayvan yetiştiricilerinin devlet tarafından desteklendiğini ifade eden Aktürk, şunları söyledi: "Bu işi yapanlar fazla para peşinde olan insanlar da değil. Bu farklı bir iş, sevda, aşk gibi bizim için. Koyunun kuzulaması, melemesi, yayılması, yem yemesi, yürümesi ve zil sesi insanları bu işe aşık ediyor. Aşk olmazsa bu işi parayla kimse yapmaz. Küçükbaş diğer sektörlere göre para kazanma işinde biraz geride kaldı. Son dönemde küçükbaş et tüketiminin azalması insanların da hevesini kaçırmaya başladı. Girdi maliyetleri artarken, gelir azalmaya başlaması sektörden çıkışlara neden oluyor. Devletimiz sağ olsun tarım ve hayvancılığın her kalemine, kredilendirilmesinden pazarlamasına ve üretimine kadar çok önemli destekler ve hibeler de veriyor. Hem hayvan alım kredilerinde, hem de hayvanları işletme kredilerinde önemli destekler veriyor. Babam şu anda gelip sadece hevesini gideriyor. Yaşlandı ve bayrağı bana teslim etti. Biz de yavaş yavaş yaşlanıyoruz. İlimizde ve ülkemizdeki büyük işletmelerde babadan oğula geçiş yok. Sektöre dışarıdan giren az da olsa var. Bu işi bırakan sayısı çok. Herkes bu konuda üzerine düşeni yaparsa, bu iş sürdürülür diye düşünüyorum. Hükümetimiz destek konunda elinden gelini yapıyor."

30 YIL DAĞLARDA KOYUN OTLATTIM

Celal Aktürk ise mesleğini anlatarak, "30 yıl ben bu dağlarda koyun otlattım. Sonra mesleği oğluma teslim ettim. Eskiden mandıraya gelmek yoktu. Dağda kalınır ve koyunun karnı nerede doyarsa orada yatardı. Biz ailecek koyuncuyuz” dedi.

İNGİLTERE'DEN DÖNÜP, AİLE MESLEĞİNE BAŞLADI

Bir dönem İngiltere'de yaşadığını belirten torun Celal Aktürk de “Baba ve dede mesleğini yapıyorum. Bilgisayarcıda ve lokantada çalıştım, hiçbiri benim bu sevdamı ve hevesimi gidermedi. En sonunda tekrar köye döndüm. Burada hayvanlarımıza bakmak, bana çok mutluluk veriyor. Sürekli içerisindeyim. Sadece eve yemek yemeye gidiyorum. Yurt dışına gidince de sürekli kardeşlerime, bana koyun ve köpeklerin resmini gönderin diye mesaj atıyordum. Sonunda İngiltere’den, baba mesleğine döndüm. Şu an işletmemizde bini geçkin hayvanımız var” diye konuştu.

