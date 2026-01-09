Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, BBC'ye verdiği demeçte, ABD-Kolombiya ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinin ayrıntıları ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kolombiya'ya yönelik askeri operasyon ihtimali konusunda, bunun "artık gerçek bir tehdit" olduğuna inandığını belirten Petro, ABD'nin diğer ülkeleri "imparatorluğunun bir parçası" olarak gördüğünü söyledi.

Petro, ABD'nin "dünyaya hükmetmekten, dünyadan soyutlanmaya" doğru kayma riskiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Trump ile 8 Ocak'ta yaptıkları telefon görüşmesinin detaylarına değinen Petro, görüşmenin 1 saatten az sürdüğünü, çoğunlukla kendisinin konuştuğunu ifade etti.

Petro, ayrıca Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılığı, Kolombiya'nın Venezuela hakkındaki görüşleri ve Latin Amerika'da ABD ile ilgili yaşanan gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldıklarını dile getirdi.

TEHDİDİN KALDIRILMASI GÖRÜŞMELERE BAĞLI

ABD göçmenlik polisi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin faaliyetlerini de eleştiren Petro, kurumun artık sadece Latin Amerikalılara zulmetmekle kalmadığını, aynı zamanda ABD vatandaşlarını da öldürdüğü bir noktaya geldiğini söyledi.

Petro, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin ardından Washington'ı "petrol ve kömür yüzünden savaş aramakla" suçlayarak, "ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeseydi dünyada savaşların olmayacağını, dünya ve Güney Amerika ile ilişkilerin daha demokratik ve barışçıl olacağını, Venezuela meselesinin de bununla ilgili olduğunu" ifade etti.

Trump'ın söylemlerinin "gerçek bir tehdit" boyutuna ulaştığını dile getiren Petro, "(Tehdidin) Ortadan kaldırılması olasılığı, devam eden görüşmelere bağlı." diye konuştu.

Petro, ABD'nin olası bir saldırı düzenlemesi halinde ülkesinin kendini nasıl savunacağına ilişkin soru üzerine, bunun diyalog yoluyla çözülmesini tercih ettiğini ve bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Tarihin, ülkesinin büyük ordulara nasıl yanıt verdiğini gösterdiğine işaret eden Petro, "Bu, elimizde olmayan silahlarla büyük bir orduya karşı koyma meselesi değil. Hatta hava savunma sistemimiz bile yok. Bunun yerine her zaman yaptığımız gibi halkımıza, dağlarımıza ve ormanlarımıza güveniyoruz." dedi.

Petro, Venezuela'nın uzun yıllardır çeşitli istihbarat teşkilatlarının müdahalesine maruz kaldığını vurguladı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Venezuela'daki gibi Kolombiya'da da "gizli eylemler" yürütmesinden korkup korkmadığına dair soruyu doğrudan yanıtlamayan Petro, Trump'ın kendisine yönelik "kokain üretmeyi ve ABD'ye satmayı seven hasta bir adam" nitelendirmesine karşı çıktı.

Petro, "20 yıldır uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ediyorum. Bu mücadele ailemin sürgüne gitmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

TRUMP, PETRO'YU HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.