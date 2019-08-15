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Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı Hasan Taşkın: Dijital hayat dengemizi bozdu

Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı (DEBK) Hasan Taşkın, yeni yüzyılın en önemli sorunun dijital hayat bağımlılığından kaynaklanan yalnızlaşma ve bireysel egoları ortaya çıkaran yeni hayat tarzı olduğunu söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı Hasan Taşkın: Dijital hayat dengemizi bozdu

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı (DEBK) Hasan Taşkın, mutsuzluğun ve huzuru bozan en önemli etkenlerden biri haline gelen dijital hayata dair yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Dijital yaşam hayatın her alanını olumsuz etkiliyor!”

Özellikle genç neslin dünyaya gözünü açar açmaz dijital hayat ile tanıştığını anlatan Hasan Taşkın, yeni dünya düzeninde yeni nesilden başlayan dijital yaşam hayatın her alanını olumsuz etkilediğini bu durumun da sosyal yaşam dengesini bozduğunu ifade etti.

“Yeni nesil geceleri sosyal medyada gündüzleri uyuyarak geçiriyor”

Hasan Taşkın, insanların yaşam alanlarında sosyal medyada takipçi sayıları ile kendi çaplarında ünlü olma çabası ile bireysel egolarının artırdıklarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sosyal medya kullanan herkes kendi çapında ünlüdür. Ününü artırmaya dönük çeşitli değerlerin de yok olmasını kimse önemsemiyor. Yeni nesil artık geceleri sosyal medyada zamanını geçiriyor ve gündüzleri de uyuyor. Dolayısı ile anti sosyal bir yeni nesil ortaya çıkıyor. Bu alanda daha çok eğitici konferans ve panellerin düzenlenmesi ve STK’lar üzerinden bilinçli sosyal medya kullanıcıları oluşturulması gerekmektedir. Diğer yandan sosyal medya kullanıcıları duygu ve düşüncelerini, görüşlerini sosyal medyadan paylaşırken, kabul edilemez sözleri sarf edenler kendini yargının önünde bulabiliyor. Sosyal medya adeta yargılama yeri haline de geldiğini söyleyebiliriz. Çoğu zaman neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu dahi bilmeden veya araştırmadan yapılan hakarete varan yorumlar toplumun da psikolojisini bozmaktadır. İnsanları özgür iradeden uzaklaştıracak algı operasyonları da toplumda bir travma yaratmaktadır. İnsan ilişkileri tamamen sanal hale geldiğinde, bu alanda bulunan çoğu kişi özgürlüğün her aklına geleni yazmak olduğunu algılayabiliyor. Bu düşüncesi sonrası da kendini mahkemenin önünde bulabiliyor. Bu turum, toplumsal barışı ve kardeşliği de zedelemektedir."

“Yasaklar çözüm değil sorun üretir”

DEBK Genel Başkanı ve Diriliş Postası Ankara Temsilcisi Hasan Taşkın, sosyal medya bağımlılığının birçok aile yapısına da derin yaralar açtığını, bu yönde yıkılan yuvaların söz konusu olduğuna da vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Aile sorunları yaşayan birçok insan sosyal medyadan huzur aradığı bir gerçek. Ancak, bu alan maskeli alandır. Söylemlerin çoğu sahte ve yalan olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanı yasaklamak veya mahkemeler üzerinden çözmek yerine, yine bu alanda etkin eğitim alanları oluşturulmalı. Bu alanda çalışma yürüten SKT’lara da destek olunmalıdır. Sosyal medyanın bilinçli kullanıldığında fayda sağlanabilecek alan olmasını da göz ardı etmemek gerekir. Unutulmamalıdır ki, yasaklar çözüm değil sorun üretir. Eğitim ve bilinçlendirme ile birçok sorunu hep birlikte aşabiliriz.”

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
  1. Ankara
  2. Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı (DEBK) Hasan Taşkın
  3. stk
  4. DİJİTAL YAŞAM
  5. Dijital yaşam

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