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Dünya Dünya diken üzerinde İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Savaş uçakları müdahale etti
Dünya

Dünya diken üzerinde İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Savaş uçakları müdahale etti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 11:50:00 -
Dünya diken üzerinde İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Savaş uçakları müdahale etti

Çin ile Kanada arasında Doğu Çin Denizi açıklarında gergin anlar yaşandı. Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın keşif uçaklarına "müdahale" ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın, Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına "müdahale ettiği" bildirildi.

CBC News'in haberine göre, olay anında, Birinci Hava Tümeni Komutanı Tümgeneral Iain Huddleston'ın yanı sıra uçakta gazeteciler de bulunuyordu.

Huddleston, Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore'ye yönelik petrol yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına "müdahalesine" ilişkin "Tamamen uluslararası hava sahasındayız." dedi.

Olayın "amatörce ve çok agresif olduğunu" belirten Huddleston, "Diğer uçaklarla yakın formasyonda uçabilir ve tamamen güvende olabiliriz. Fakat bir hava aracı, agresif şekilde diğerlerine yakın manevra yaptığında güvenlik sorunu olur." ifadesini kullandı.
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Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, basına yaptığı açıklamada, olayı "tehlikeli ve pervasız" sözleriyle niteledi ve "Bu davranışlar, hiçbir zaman kabul edilemez ve bunu Çin Halk Cumhuriyeti'ne en uygun şekilde dile getireceğiz." değerlendirmesi yaptı.

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