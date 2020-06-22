Dünya devleri işten çıkarıyor Türkiye istihdam kalkanı hazırlıyor

Çin’de ortaya çıkan ve 188 ülkeye yayılan yeni tip Corona virüsü (Covid-19), dev ekonomilere darbe vuruyor. Pek çok ülkede fabrikaların kapatılması, yatırımlara ara verilmesi dünyaca ünlü şirketleri sıkıntıya sokuyor. Bu şirketler çareyi çalışan sayılarını sınırlamakta buluyorlar.

Tenkisata gidiyorlar

Alman otomobil markası BMW, 6 bin çalışanının işine son verecek. Covid-19 nedeniyle 34 bin elemanını kısa dönem çalışma sistemiyle istihdam eden marka, ayrıca 1963 doğumlu işçilere kısmi emeklilik teklifi sunmayı planlıyor. Volkswagen de tenkisata gidiyor, Polonya’da yüzlerce mavi yakalının iş akdini feshediyor. 7 kıtada açtığı fabrika montaj ve otomobil temin birimleriyle öne çıkan Fransız otomotiv devi Renault’nun ise ilk etapta 15 bin işçiyle yollarını ayıracağı öğrenildi.

Fabrikalar kapanabilir

Japon Nissan, küresel iş gücünün yüzde 15’ini oluşturan 20 binden fazla çalışanını işten çıkaracak. Bu rakamın artabileceği dile getiriliyor. Talebi dikkate alacak olan Nissan’ın yeni bir strateji uygulayabileceği, Endonezya fabrikasını kapatabileceği de belirtiliyor.

Önemli hamle

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, ekonomik durgunluk nedeniyle 22 bin personelinin işine son vermeyi gündemine aldı. Gruptan konuyla ilgili yapılan açıklamada bütün birimlerin küçültüleceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca “Lufthansa’nın uçuş operasyonları, 600’ü pilot, 2 bin 600 uçuş görevlisi ve bin 500 yer personeli olmak üzere hesaplanan 5 bin pozisyonla krizden etkilenecek” ifadesine yer verildi. Pandeminin vurduğu petrol şirketi BP, gelir ve gider tablosunu dengelemek için istihdamını adım adım eritecek. Şirket, bu hamleyle 2.5 milyar dolar tasarruf etmeyi amaçlıyor. 70 bin çalışanın yüzde 15’lik bölümünün 2020’de çıkarılacağına dikkat çekildi.

Finansta da sıkıntı var

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, 35 bin kişinin iş sözleşmesini yenilemeyecek. Bankanın CEO’su Noel Quinn, işe alımları askıya almaya devam edeceklerini söyledi. Quinn, “İşten çıkarmaları süresiz olarak durduramadık. Bu olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı meselesi” diye konuştu.

Covid-19’dan ötürü zor günler geçiren ABD’li uçak üreticisi Boeing, şu sıralar gönüllü işten çıkarma programını uyguluyor. General Electric Aviation ise mavi yakallıların büyük bölümünü izne çıkarmış durumda.

Dünyanın hemen her yerinde işsizlik oranları artarken, Türkiye’de istihdam korunuyor. Bunda hükümetin hayata geçirdiği 500 milyar liralık 20’yi aşkın destek paketinin rolü büyük. İlaveten ekonomi yönetimi ‘İstihdam Kalkanı’ paketi üzerinde çalışıyor. Pakette istihdam verilerini dengede tutacak önemli maddeler yer alıyor. Bu maddeler şöyle:

Çalışanlara iyi haber

l Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) süresi 3 ay daha uzatılacak.

l İşten çıkarma yasağı 3 ila 6 ay uzatılacak. Firmaların çalışan sayılarını sınırlamalarını engellemek için getirilen 3 aylık yasağın süresi 17 Temmuz’da doluyor. Bu tarih 17 Ekim’e kadar uzatılacak.

l Yeni istihdam paketinde önemli teşvikler yer alacak. İstihdamını koruyan hatta çalışan adedini arttırmayı planlayan şirketlere maddi yardımda bulunulacak.

l Gençleri ve kadınları istihdama katacak girişimlerde bulunulacak. Kariyer ve eğitim programlarına ağırlık verilecek.

l Evden çalışmaya; toplantıları, forumları ve fuarları sanal ortamdan takip etmeye imkân tanınacak. Öte yandan aralarında Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Sabancı Holding, BİM, ŞOK’un da bulunduğu köklü firmalar ile gruplar kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyorlar.