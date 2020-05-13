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Spor

Dünya devleri E-spor turnuvasında bir araya gelecek

Korona virüs salgını nedeni ile dünyada futbol müsabakaları dururken, kulüpler E-spor futbol turnuvasında bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:53:22 -
Dünya devleri E-spor turnuvasında bir araya gelecek

Korona virüs salgını nedeni ile dünyada futbol müsabakaları dururken, kulüpler E-spor futbol turnuvasında bir araya gelecek.


Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, ‘Tivibucup’ turnuvasında E-sporun devlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke04 kulüplerinin E-spor takımları, Tivibuspor yayını ile 16-17 Mayıs tarihlerinde spor severler ile buluşacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacak Galatasaray E-spor milli takım oyuncusu Mücahit Sevimli’nin mücadele edeceği müsabakalar, Tivibuspor üzerinden yayınlanacak.


Her takım kendi arasında birer grup maçı yapacak ve birinci dördüncü ile, ikinci üçüncü ile çift maç usulü yarı final maçları oynayacak. Yarı final galipleri ise finalde karşılaşacak. Grup maçlarının 16 Mayıs’ta gerçekleşeceği turnuvada, 17 Mayıs tarihinde oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından turnuva sona erecek.

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