  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu'dan tarihi hamle: Savunma sanayii için 110 milyar dolarlık dev bütçe!

Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Şerefsizlik kamerada! Namaz kılan adama çarptı

Sosyal konutta geri sayım başladı! Bakan Murat Kurum ilk şehri açıkladı

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!

İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor
Dünya Dünya devleri arasında ticaret savaşı kapıda! Nomura analistlerinin o raporu büyük krizi gözler önüne serdi!
Dünya

Dünya devleri arasında ticaret savaşı kapıda! Nomura analistlerinin o raporu büyük krizi gözler önüne serdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya devleri arasında ticaret savaşı kapıda! Nomura analistlerinin o raporu büyük krizi gözler önüne serdi!

Ekonomi dünyasının saygın kuruluşlarından Nomura analistleri tarafından hazırlanan son rapor, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin kopma noktasına geldiğini ortaya koydu. İki dev güç arasındaki ticaret geriliminin her geçen gün daha da tırmandığına dikkat çekilen analizde, karşılıklı hamlelerin küresel piyasaları sarsabileceği uyarısı yapıldı. Gümrük vergileri ve pazar kısıtlamaları üzerinden yürüyen bu çekişmenin, yakın gelecekte dünya ticaret dengelerini kökten değiştirebileceği öngörülüyor.

Nomura analistlerinin yayımladığı araştırma notuna göre, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret geriliminin giderek tırmandığına dikkat çekildi.

Özellikle elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi ileri teknoloji ve yeşil sektörlerdeki yeni ihracat dalgasının AB pazarında önemli etkiler yaratabileceği belirtildi.

Çin'deki deflasyonist baskılar ve zayıflayan yuan, bu ürünleri AB'de son derece rekabetçi hale getiriyor.

 

Analistler, Brüksel'in yerli üreticileri korumak amacıyla Çin mallarına giderek daha fazla gümrük vergisi uygulayabileceğini ve ticaret ile yatırım engellerini artırabileceğine işaret ettiler.

Bu gelişmelerin sonucunda, Çin'in AB'ye ihracat büyümesinin önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık yüzde 5'e gerilemesi bekleniyor. Bu oran, 2021-2025 döneminde kaydedilen ortalama yüzde 7,4'lük büyümenin altında.

Ahiret ticaretinde büyük hata: Hakkını helal etmeyenler aslında ne kaybediyor?
Ahiret ticaretinde büyük hata: Hakkını helal etmeyenler aslında ne kaybediyor?

İSLAM

Ahiret ticaretinde büyük hata: Hakkını helal etmeyenler aslında ne kaybediyor?

T.C. ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Fahiş fiyatçıya geçit yok: Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçıları için düğmeye bastı!
Fahiş fiyatçıya geçit yok: Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçıları için düğmeye bastı!

Ekonomi

Fahiş fiyatçıya geçit yok: Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçıları için düğmeye bastı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23