Dünya devine "büyü" cezası

Ticaret Bakanlığı, medyum ve falcıların reklamları sebebiyle Google’a para cezası verdi. Edinilen bilgilere göre, bakanlığa bağlı Reklam Kurulu’nun araştırmasında, arama çubuğuna ‘medyum’ yazıldığında medyumlara ilişkin tanıtımlar çıkınca harekete geçildi. Yetkililer, söz konusu tanıtımlarda ‘canbar büyüsü, nohut büyüsü, bağlama ve aşık etme büyüsü’ gibi ifadelere yer verilerek kullanıcıların bu ilanları veren kişilerin iletişim bilgilerine yönlendirildiğini tespit etti. Reklamların açıkça Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” hükmüne aykırı olduğu sonucuna varıldı. Bu kapsamda Google'a 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi. Kurul, ayrıca televizyonda ve Apple Türkiye isimli Youtube sosyal medya hesabında iPhone 12 için yayınlanan reklamları ‘tüketiciyi aldatmaya yönelik‘ buldu. Firmaya 457 bin 308 lira para cezası kesildi. Söz konusu reklamların da durdurulmasına hükmedildi.