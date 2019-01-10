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Dünya devi yazılım şirketleri çıkarabiliriz

Dev şirketler çıkarmanın, üretim ve ihracat rekorları kırmanın yolu yazılımdan geçiyor. Dünya devi olmak için yazılıma yatırım yapılması gerektiğini belirten bilişim sektörü temsilcilerine göre hükümet, genç girişimcileri teşvik etmeli ve yerli firmaların önünü açmalı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:25
Dünya devi yazılım şirketleri çıkarabiliriz

 Buğra Kardan 

2023 hedeflerini erkenden yakalamanın, üretim ve ihracat başarılarına yenilerini eklemenin, dev marka ve firmalarla dünya ticaretinden daha fazla pay almanın formülü yazılım. Ülkenin her alanda iddialı olması için yazılıma önem verilmesi tavsiyesinde bulunan bilişim firmalarının yöneticileri, hükümeti ilave önlemler almaya; genç ve yerli şirketleri teşvik etmeye çağırdı.

Yatırım yapmak çok kolay

Uyumsoft Genel Müdürü Mehmet Önder, Türkiye’nin yazılım platformu üretiminde ilerlediğine işaret ederek, “Bu alana yatırım yapmak, 5-10 mühendisi bir araya getirip yeni bir ürün ortaya koymak diğer sektörlere göre daha kolay” dedi.

Yazılımın rolüyle şirketlerin büyüyeceğini; ihracatı artıracağını dile getiren Önder, bu sayede ekonominin ivmeleneceğini vurguladı. Yazılım yatırımlarının önünün açılması gerektiğini belirten Önder, şunları kaydetti: “Startuplar ve irili ufaklı firmalara yapılan küçük bütçeli yardımlar yararlı oluyor. Ama bundan böyle dev markalara ve projelere büyük bütçeli yardımlar yapılmalı. Turquality teşviklerinden yazılımcılarımızın faydalanmalarına imkân tanınmalı. Yerli yazılımcıların ardında durulmalı, önleri açılmalı. Kamu kurumları da yerli yazılım alımlarına ağırlık vermeli.

Treni kaçırmamalıyız

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yalçın Koçak ise dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye’nin yazılımda ilk 30’da ve 40’ta kendine yer bulamadığına dikkat çekti. Ülkemizin bu alanda iddialı olması için gerekli adımların atılmasını savunan Koçak, “Bu treni kaçırmamalı, vagonda yerimizi mutlaka ve mutlaka almalıyız” uyarısı yaptı. Yazılımda yeni bir algoritmaya geçileceğini hatırlatan Koçak, “Bu duruma bir an evvel adapte olmalıyız. İlk yazılı belgeyi kaleme alan ve algoritmanın mucidi ecdadın torunları olarak bilişimde bir adım önde gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:25
  1. 2023 hedefleri
  2. Uyumsoft Genel Müdürü Mehmet Önder
  3. Yazılım yatırımları
  4. Turquality
  5. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yalçın Koçak

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