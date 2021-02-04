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Dünya Dünya devi Xiaomi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz
Dünya

Dünya devi Xiaomi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor. Şirketin 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı ve 5 milyona yakın telefon üreteceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 11:28:00 -
Dünya devi Xiaomi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz

En güncel inovatif teknolojileri herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan küresel teknoloji lideri Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu: “Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye’de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye’nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.” dedi.

Liu sözlerini, “Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye’nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye’de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim.” diyerek tamamladı.

Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang: “Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.Yeni teknolojilerin üretimi için durmadan çalışan Xiaomi hem yeni ürünleriyle hem de Türkiye’deki yatırımlarıyla büyümesini sürdürecek.

 

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