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Ekonomi Dünya devi Tecno'dan Türkiye kararı
Ekonomi

Dünya devi Tecno'dan Türkiye kararı

Akıllı telefon üreticisi Tecno, İstanbul'da fabrika kurma kararı aldı. Çinli şirket, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:19:00 -
Dünya devi Tecno'dan Türkiye kararı

Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. İstanbul'da kurulacak olan fabrika, Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.

Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.

Dünyada tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

İstanbul Pendik'te olacak fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

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