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Ekonomi Dünya devi şirketin CEO’su: 'Beceri diplomadan daha önemli!'
Ekonomi

Dünya devi şirketin CEO’su: 'Beceri diplomadan daha önemli!'

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:45:00 -
Dünya devi şirketin CEO’su: 'Beceri diplomadan daha önemli!'

Wall Street devi JPMorgan’ın tecrübeli CEO’su işe alımlarda diploma gereksiniminden kurtulmak gerektiğini söyledi. JPMorgan kendi bünyesinde de işe alımlar için diploma şartını kaldırıyor.

Wall Street devi JPMorgan’ın tecrübeli CEO’su işe alımlarda diploma gereksiniminden kurtulmak gerektiğini söyledi. JPMorgan kendi bünyesinde de işe alımlar için diploma şartını kaldırıyor.

ABD’nin varlıkları bakımından en büyük bankası JPMorgan Chase’in CEO'su Jamie Dimon'a göre, bankacılıkta kazançlı bir kariyere sahip olmak için finans veya muhasebe alanında lisans derecesine ihtiyacınız yok.

LinkedIn'e konuşan Wall Street CEO’su, doğru adayı bulurken becerilerin eğitimden daha değerli olduğuna dair uzun süredir devam eden görüşünü yineledi.

68 yaşındaki Dimon konuyla ilgili açıklamasında, "Bir ‘Ivy League’ okuluna gitmenizin veya harika notlara sahip olmanızın harika bir çalışan veya harika bir insan olacağınız anlamına geldiğini düşünmüyorum" dedi.
Finans CEO’su birçok meslek için becerilerin üniversite diplomasına sahip olmaktan "çok daha önemli" olduğunu söyledi: "İnsanların becerilerine bakarsanız, insanların bir konuda ne kadar şaşırtıcı derecede yetenekli olduklarını görürsünüz. Ancak bu özgeçmişlerinde görünmez."

Dimon JPMorgan Chase’in bankadaki çoğu pozisyonu için diploma gereksinimlerini ortadan kaldırdıklarını ve daha fazla beceriye dayalı işe alma yöntemine yöneldiklerini söyledi.
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Fortune’un haberine göre, bir şirket sözcüsü JPMorgan Chase’in ‘deneyime’ dayalı veya tam zamanlı iş tecrübesine sahip adaylar aradıkları pozisyonlarda yaklaşık %80 oranında üniversite diploması istemediklerini doğruladı.

Diploma gereksinimi alternatif niteliklere sahip milyonlarca iş arayan kişinin yüksek ücretli iş fırsatlarından mahrum kalması anlamına geliyor.

İş ilanlarından diploma gerekliliklerini kaldırmaya yönelik artan eğilim, istifaların ve açık pozisyonların rekor seviyelere ulaştığı "büyük istifa" dalgası sırasında ivme kazandı. Şirketler boş pozisyonlarını doldurmak için çaresiz kaldıklarından, işe alım süreçlerini yeniden canlandırdılar ve yetenek havuzlarını genişlettiler.

ZipRecruiter tarafından 2.000'den fazla ABD'li işverenle yapılan yakın tarihli bir anket, şirketlerin yaklaşık yarısının (%45) geçen yıl bazı işler için diploma gerekliliklerinden kurtulduğunu ortaya koydu. İşverenlerin neredeyse dörtte üçü, adayları incelerken eğitim geçmişinden çok becerilere öncelik verdiklerini söyledi.

LinkedIn'e konuşan Dimon, liselerin şirketlerin beceriye dayalı işe alım girişimlerini desteklemek ve gençleri diplomasız kariyer fırsatlarıyla tanıştırmak için daha fazlasını yapabileceğini söyledi.

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