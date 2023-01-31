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Ekonomi Dünya devi resmen duyurdu: Türkiye'den gidecek!
Ekonomi

Dünya devi resmen duyurdu: Türkiye'den gidecek!

Dünya devi MSC, Türkiye'den direkt uğrak yapacağı Batı Afrika limanlarına olan servisini Şubat sonu itibarıyla hizmete sunmaya hazırlanıyor. MSC, bu direkt servis ile Batı Afrika'ya yükü olan Türk ihracatçısının bölge limanlarına ulaşımını kolaylaştıracak.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 17:57:00 -
Dünya devi resmen duyurdu: Türkiye'den gidecek!

Dünyanın en büyük konteyner denizcilik şirketi Mediterranean Shipping Company (MSC), Bolloré Group şirketlerinden, Bolloré Africa Logistics'in yüzde 100'ünü satın almasıyla, Afrika'daki varlığını güçlendirerek servis sayısını artırıyor.

Türkiye'yi kıtaya direkt servisle bağlayacak

Ekonomim'de yer alan habere göre, son yıllarda Batı Afrika'nın Türk mallarına artan ilgisine ve Türk ihracatçısının pazara yönelik taleplerine kayıtsız kalmayan MSC, yenilediği servis yapısıyla Türkiye'den Batı Afrika'ya direkt servisini başlatıyor.

MSC, bu direkt servis ile Batı Afrika'ya yükü olan Türk ihracatçısının bölge limanlarına ulaşımını kolaylaştıracak. Çatısı altındaki Bolloré Africa Logistics'in sunduğu hizmetlerle de diğer lojistik ihtiyaçları karşılarken, sürdürülebilir maliyet ve aktarmasız sevkiyat sayesinde öngörülebilir transit süre avantajı sağlayacak.

Batı Afrika direkt servisi, 5000 TEU taşıma kapasiteli MSC ANIELLO gemisinin 21 Şubat Salı günü Tekirdağ Asyaport Limanı'ndan kalkmasıyla başlayacak. Geminin, Tekirdağ Asyaport Limanı sonrası Batı Afrika'daki Dakar Limanı'na 26 günde, Abidjan Limanı'na 30 günde, ardından Tema, Lome ve Tincan limanlarına da birer gün arayla varması planlanıyor.

MSC, 5000 TEU segmentindeki, 50 bin ton taşıma kapasitesine sahip 8 gemi ile Türkiye - Batı Afrika rotasında haftalık olarak servis verecek.

 

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