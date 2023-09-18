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Gündem Dünya devi firmadan flaş Türkiye kararı! Erdoğan detayı dikkat çekti
Gündem

Dünya devi firmadan flaş Türkiye kararı! Erdoğan detayı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-09-18 10:06:00 -
Dünya devi firmadan flaş Türkiye kararı! Erdoğan detayı dikkat çekti

Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye’ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye’ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Alibaba’nın hissedarı olduğu Trendyol’un açıklamasına göre Alibaba Grubu’nun başkanı Michael Evans’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la düzenlediği bir toplantıda önümüzdeki dönemde Türkiye’ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söylediğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre Evans, Alibaba’nın Türkiye’nin en bilinen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol aracılığıyla Türkiye’ye halihazırda 1,4 milyar dolar yatırdığını dile getirdi.

 
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