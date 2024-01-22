Dünya devi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dünyaya duyurdu: 40 bölge Türkiye ile çalışmak istiyor! Ülkelere gıda gidiyor

Körfez’in gıdası Türkiye’den gidecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 40 serbest ticaret bölgesiyle Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor. Önemli bir turizm destinasyonu olan Dubai, ünlü restoran ve otel zincirlerinin gıda ürünleri talebiyle Türk gıda sektörü için fırsatlar sunuyor.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki dış ticaret hacmi, geçen yılsonunda bir önceki yıla göre iki katına çıktı. BAE’nin 2022’de 9.8 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, geçen yıl 20 milyar doları aştı. BAE’nin dış ticaret ortakları arasında Çin, Hindistan, ABD, Japonya’nın ardından Türkiye 5. sırada yer aldı. Türkiye, bölgedeki yerleşik firmaların da yakın markajında. Turizm alanında önemli bir merkez haline gelen Dubai’de dünyaca ünlü birçok restoran ve otel zinciri bulunuyor. Bu restoran ve otellerin gıda ihtiyacı, Türk gıda sektörü açısından büyük potansiyel barındırıyor.

SERBEST BÖLGE ÜLKESİ

IMF verilerine göre 500 milyar doları aşan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya sahip BAE’de kişi başı gelir ise 50 bin dolar seviyesinde. BAE, serbest ticaret bölgeleri ile de dikkat çekiyor. Yedi ayrı emirlikten oluşan 10 milyon nüfuslu ülkede 40 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Son dönemde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle güvenilir partner ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik oldukça önemli.

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TÜRK MALI FARKINDALIĞI

İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) gerçekleştirilen webinarla Birleşik Arap Emirlikleri’nde gıda sektörüne yönelik ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, “Bölgesel olaylar ve gıda güvenliğine dair artan endişeler, tüm dünyada gıda üretimi ve tedariki açısından güvenilir ve sürdürülebilir politikalar üretmeyi zorunlu kılıyor” dedi.

Webinarda bir sunum gerçekleştiren BAE Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay ise Türk firmaların bölgede çok avantajlı olduğunu ifade etti. Ersoy, “Bölgede Türk malı farkındalığı yüksek ve Türk insanına güven üst seviyede. Bu da Türk yatırımcılar için önemli bir fırsat” dedi. Erbay, sözlerine şöyle devam etti: “BAE, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 16. sırada. Yüzde 80’den fazla ürün, tercihli ticaret kapsamında. Türkiye, BAE ile geçtiğimiz aylarda Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Bu anlamda Türkiye, BAE’nin anlaşma yaptığı dört ülkeden biri. Bu da ülkenin Türkiye ile ticarete ne kadar önem verdiğinin göstergesi.”

Webinarda ayrıca, Dubai Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Mert Danişger de bir sunum gerçekleştirdi.

BÖLGEDEKİ EN AVANTAJLI EMİRLİK

Webinarda Old Bazaar General Trading / Bakkal Firması Kurucusu Kerim Ünlüyıldız, BAE’de gıda sektörü ve yatırım olanaklarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ünlüyıldız, diğer emirliklere göre yüzde 40 oranında düşük maliyet avantajıyla dikkat çeken BAE’de yüzde 5 sabit KDV uygulaması olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye ile çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmayla da yatırımcılara önemli fırsatlar sunulduğuna dikkat çekti.

istanbulticaretgazetesi'ne göre: “Dubai, 1550 dolar kişi başı turist harcamasıyla gıda yatırımcısını cezbediyor” diyen Ünlüyıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: “38 milyar dolarlık gıda ticaretinin yüzde 68’i ithalat, yüzde 16’sı ürün millileştirme, yüzde 16’sı da iç pazardaki üretimle gerçekleşiyor. Gıda arzının yüzde 86’sı zincir marketler, yüzde 8’i geleneksel, yüzde 6’sı da e-ticaret üzerinden gerçekleştiriliyor.”