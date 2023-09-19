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Ekonomi Dünya devi bankadan flaş Türkiye kararı! Apar topar ilan ettiler
Ekonomi

Dünya devi bankadan flaş Türkiye kararı! Apar topar ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-09-19 15:22:00 -
Dünya devi bankadan flaş Türkiye kararı! Apar topar ilan ettiler

Britanya merkezli banka HSBC, Türkiye’deki yıl sonu faiz beklentisini yüzde 32,5’e yükseltti.

Britanya merkezli banka HSBC, Türkiye’deki yıl sonu faiz beklentisini yüzde 32,5’e yükseltti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Ağustos’ta faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmıştı. Kurul, yeni faiz kararını 21 Eylül’de açıklayacak. Piyasanın beklentisi bu toplantıda faizin yüzde 30’a yükseltilmesi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre HSBC faiz beklentisini güncelledi.

Buna göre banka, yıl sonu faiz beklentisini yüzde 30’dan yüzde 32,5’e çıkarttı.
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HSBC, 2023 büyüme tahminini korurken 2024 tahminini düşürdü. 2023 tahmini yüzde 4,4’te sabit kalırken 2024 tahminini yüzde 4,1’den yüzde 3’e düşürdü.

 

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