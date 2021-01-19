Dünya Devi Amazon, Türk girişimciye karşı açtığı davayı kaybetti

Türk Patent Kurumu, mahkeme bilirkişi heyetleri ve Bölge Adliye Mahkemesi ve Ankara 4. Fikri Sınai Haklar Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde “aws” markasının Türk girişimciye ait olduğu tescillendi.

Mahkeme dilekçelerinde beyanda bulunan Türk girişimci, davacı Amazon şirketinin Türkiye'de veri ihlalleri yapabileceklerini ve Kişisel Veriler Kanunu’na uymadıklarını ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini uygulamadıklarını mahkeme dilekçesinde 1 sene önceden beyan etmişti.

Geçtiğimiz aylarda da Kişisel Veriler Koruma Kurumu tarafından, kişisel verilerin sızdırılmasına sebep olmaktan Amazon şirketi 1.200.000 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Sürelerini kaçırmışlar

Mahkemede Amazon şirketinin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarını belirlenen süre içerisinde kullanmadıkları beyan edildi.

Kitabın satışını da durdurmuşlardı

Dr. Ali Nazmi Çora’un Ermeni Soykırımı Büyük Yalan (Armenian Genocide A Bıg Lie) adlı kitabın Amazon’daki satışının iptal edildiğini duyurmuşlardı.

Periscope davası

Daha önce de twitter’ın “periscope” markasıyla davasında “periscope” markasının sahibi şirket, Twitter’ın “periscope” uygulamasını Türkiye’de engelletmişti.

Ya tamam ya devam !

Marka hukukundan doğan haklar sebebiyle, Amazon şirketi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet vermek istiyorsa, Türk girişimci ile ya anlaşmak zorunda ya da ülke sınırları içerisinde hizmetlerini sonlandırmak zorunda.

Türk girişimcinin Avukat Vekili Av. Hayrettin Tekin, müvekkilinin tescilli markasını kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veri ihlallerine sebebiyet verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, müvekkilinin markasını kullanarak faaliyet gösterilmesinin yasalara aykırı olduğunu ve müvekkilinin markadan doğan haklarını kullanmak için her türlü yasal yola başvuracağını belirtti.