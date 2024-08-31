Dünya devi 150 yıllık.... Lojistik devi herkesi şoke etti: Türkiye'de şirket kurdu! Resmen açıkladı

Almanya'nın köklü lojistik şirketlerinden BLG, Türkiye'ye yatırım yaparak hedeflerini ilerletti. Stratejik konumu nedeniyle Türkiye'yi lojistik merkezi olarak gören şirket, İstanbul'da yeni bir şirket kurdu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜME HEDEFLİYOR

BLG Uluslararası Taşımacılık Ltd. adını taşıyan yeni şirketle, özellikle otomotiv sektöründe büyümeyi hedefliyor. Avrupa'nın en büyük otomobil ithalatçılarından biri olan Türkiye'de, yılda yaklaşık 626 bin otomobil ithal ediliyor ve 1,4 milyon otomobil üretiliyor. Bu potansiyel pazar, BLG için önemli bir fırsat sunuyor.

Patronlar Dünyası'a göre; Şirketin yönetim kurulu üyesi Matthias Magnor, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin sözleşmeleri imzaladı. BLG, Türkiye'deki yeni şirketiyle birlikte, lojistik hizmetlerindeki uzmanlığını ve deneyimini bu yeni pazarda da sunmayı amaçlıyor.