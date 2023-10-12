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Dünya Dünya bunu konuşuyor! İsrail’den itiraf geldi
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! İsrail’den itiraf geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:59:00 - 2023-10-12 12:02:09
Dünya bunu konuşuyor! İsrail’den itiraf geldi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Aksa Tufanı hakkında, “Bu kadarını beklemiyorduk” dedi.

Terör devleti İsrail’in insanlara aşılandığı kadar büyük bir güç olmadığını, sıkıyı görünce bir avuç Filistinliye bile diş geçiremediğini tüm dünyaya ispat eden Aksa Tufanı harekatı 5 gündür devam ediyor.

1000’den fazla İsrailli terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda yaralının olduğu da belirtiliyor. İsrail bu saldırılara dişe dokunur bir karşılık veremezken, her zamanki gibi hava harekatlarıyla sivil yerleşim yerlerini bombaladı, çocukları ve sivilleri katletti.

Tüm bunlar yaşanırken İsrail ordusundan, adeta acizliklerini itiraf eden bir açıklama geldi.

İsrail'den “böylesini beklemiyorduk” itirafı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlatılan Hamas saldırılardan önceki gece (operasyonun başladığı 7 Ekim öncesini kastediyor) birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi. Hagari, “Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız.” diye konuştu.

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Yorumlar

yok olun katiller sürüsü

bundan sonra savaş yayıldıkca daha neler göreceksiniz daha sahaya tam olarak Hizbullah taliban girmedi ürdünlü Suriyeli mısırlı mücahitler girmedi farelerden kaçmayada benzemeye ek bu sefer
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