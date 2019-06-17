Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız

İran destekli Yemen Husi Yüksek Siyasi Konseyi başkanı Mashat, S. Arabistan ve BAE önderliğindeki Arap ittifakından çekilmemeleri halinde Mısır ve Sudan’a saldırmakla tehdit etti ve eğer koalisyonun askeri operasyonlara devam etmesi halinde Kızıl Deniz veya Arap Denizi’ndeki herhangi bir petrol gemisinin onlar için meşru bir hedef olacağını söyledi.

Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleriyle, Yemen'deki Husiler arasında süren çatışmalar her geçen gün tehlikeli boyutlara ulaşırken; İran destekli Husilerin hedefinde şimdi de Mısır ve Sudan var. Dün Husilerden, Suudi Arabistan'a destek veren Mısır ve Sudan'a tehdit gibi bir uyarı geldi.

"Petrol gemilerini vururuz"

İran destekli Şii Husi Yüksek Siyasi Konseyi başkanı Mehdi El Mashat, Suudi Arabistan ve BAE önderliğindeki Arap ittifakından çekilmemeleri halinde Mısır ve Sudan'a saldırmakla tehdit etti ve eğer koalisyonun askeri operasyonlara devam etmesi halinde Kızıl Deniz veya Arap Denizi'ndeki herhangi bir petrol gemisinin onlar için meşru bir hedef olacağını söyledi.

Mehdi El Mashat, “Arap ittifakından çekilmeyen her ülkenin Sudan ve Mısır da dahil olmak üzere füzelerimizden etkilenecek. Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki petrol taşıyan herhangi bir petrol sahası veya gemi, saldırganlık sona erene kadar bizim için meşru hedefler olacaktır" dedi.

"ABD ve İsrail destek saldırılarına destek vermesinler"

Ellerindeki roketlerin uzun menzilli ve etkili olduğunu, Körfez ülkelerinde herhangi bir noktaya ulaşabildiklerini belirten Mehdi El Mashat, “ABD ve İsrail'in saldırılarına destek vermekten geri çekilirlerse, onlarla ilişkilerimizde bir düşmanlık olmaz” dedi.

İran'la olan ilişkilerini değerlendiren Husi Yüksek Siyasi Konseyi başkanı Mehdi El Mashat, "İran, saldırganlıkla yüzleşmemize destek olan İslami bir kardeş ülkedir. Amerika ve İsrail ile Araplarla yüzleşmek için destek vermeye hakkımız var" dedi.

Suudi yönetimine şartlı diyalog mesajı

Suudi yönetimine diyalog mesaj gönderen Mehdi El Mashat, "Suudi Arabistan her zaman Yemen'de barış istediğini yineledi ve eğer bu konuda ciddiyse, Husiler ile yeni bir sayfa açın. Yemen sınırlarının ötesinde bir hırsımız yok. Eğer Suudi Arabistan otoritemizi kabul ederse, egemenliğimizle çelişmeyen taleplerini kabul edeceğiz” dedi