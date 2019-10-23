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Dünya bu sözlerle duydu! Erdoğan usta oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı arasında yapılan Suriye mutabakatı dünya basınında geniş yer buldu. Konuya ilişkin France 24 televizyonu "Erdoğan, Rusya ve ABD'yi birbiri ile dengeleyerek Ankara'nın hedeflerini elde etmenin ustası oldu" yorumunu yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:47
Dünya bu sözlerle duydu! Erdoğan usta oldu

Erdoğan ile Putin arasında imzalanan Suriye mutabakatı, batı medyasında kendisine geniş yer buldu. 

İşte dünya basınının görüşü;

Amerikan yayın kuruluşu CNN International, "Putin ve Erdoğan Suriye konusunda anlaşma yaptı. ABD en büyük kaybeden" başlıklı bir analiz yayınladı.

CNN, iki liderin ana fikri belirtilmemiş 10 maddelik bir bildiri açıkladığını belirterek, bu fikri ise şöyle özetledi: "Amerikalıların Suriye'nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yoktur."

"Putin ve Erdoğan'ın bölgede jeopolitik olarak siyasi ağırlığı olan iki lider olarak ortaya çıktığını" belirten CNN, Moskova ve Ankara'nın Suriye'de farklı pozisyonlar benimsemelerine karşın, uluslararası sınırların yeniden çizilmesini gerektirmeyen bir sonucu desteklediklerine dikkat çekti.

Amerikan yayın kuruluşu bunun iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı ayrılıkçı hareketlerin cesaretini kırdığını vurguladı. 

Rus basını manşete taşıdı

Rus haber ajansı RIA Novosti, "Putin ile Erdoğan, kader belirleyici açıklamalarda bulundu" başlığıyla verdiği haberde, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kommersant Gazetesi, görüşme esnasında imzalanan Mutabakat Muhtırasının önemine işaret ederek, "Anlaşma, Suriye'nin kaderini büyük ölçüde belirledi. Görüşme, Suriye'de yeni bir savaşı engelledi" diye yazdı.

Görüşmenin yaklaşık 6 saat sürdüğüne dikkati çeken Vedomosti gazetesi de Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölgenin sınırları konusunda anlaştığına işaret etti.

Rus haber ajansı TASS, görüşmeyi "Rusya ile Türkiye, Suriye'de ayrılıkçılığa karşı birlikte mücadele etme konusunda anlaştı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, "Rusya ve Türkiye terörizme karşı birlikte mücadele edecek. İki ülke, Suriyeli sığınmacılarının, kendi ülkelerine güvenli ve gönüllü şekilde dönmeleri sürecine katkıda bulunacak" ifadesini kullandı. 

NYT: Erdoğan istediğini aldı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise Soçi Anlaşması'yla Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği her şeyi aldığını belirten NYT, bunun ise bölgenin kontrolünü Putin ve başından beri karşı olduğu Esad ile bölgenin kontrolünü paylaşmak pahasına elde edildiğini aktardı.

Rusya lideri Putin'in Suriye'deki hakim güç ve daha geniş anlamda Ortadoğu'da önemli bir güç simsarı olarak ortaya çıktığını yazan NYT, "Giderek daha açık bir şekilde görülüyor ki son dört yıl süresince hava saldırılarıyla Esad hükümetini kurtaran Rusya, oradaki güç dengesinin de belirleyicisi olacak" ifadelerini kullandı.

Guardian: Ankara, Moskova'nın Şam'ı ikna etmesinden memnun kalacak

Guardian'daki haberin başlığı ise "Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin Kürtlere saldırısının durmasını sağlayacak bir tampon bölge oluşturulmasında anlaştı."

Gazetedeki haberden bazı satırlar şöyle: "Ankara, Moskova'nın Şam'ı, Kürtlerin yerine Suriye'nin kuzeydoğusunda daha fazla alanı kontrole ikna etmesinden memnun olacaktır. Moskova'nın bunun karşılığında Türk heyetinden, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceği konusunda güvence aldığı anlaşılıyor."

DAİLY TELEGRAPH: Rusya ABD'nin yerini aldı

Daily Telegraph'daki haberin başlığı, "Türkiye ve Rusya, Suriye'deki askeri harekâtı durduracak şekilde anlaştı."

Gazeteye göre Soçi'deki görüşmeler, Rusya'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda en fazla siyasi ağırlığı olan güç olarak hızla ABD'nin yerini aldığını gösteriyor. Daily Telegraph, Erdoğan ve Putin arasında varılan mutabakatla Kürtlerin Kobani ve Tel Rıfat'tan da çekileceklerini belirtiyor, Türkiye'nin 1 yıldan uzun süredir bunu talep ettiğine dikkat çekiyor. 

WP: Putin rolünü sağlamlaştırdı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi de "Rusya ve Türkiye Kürt güçlerinin kuzey Suriye'deki alandan çıkarmak için anlaşamaya vardı" başlığıyla gelişmelerini okurlarına duyurdu.

WP, Soçi Anlaşması'nın Amerikan askerleri bölgeden ayrılırken ve ABD'nin nüfuzu azalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki üstün rolünü sağlamlaştırdığını yazdı.

AP: En büyük kazanan Türkiye ve Rusya

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) haberini "Türkiye ve Rusya Suriye'de yeni bir anlaşma imzaladı" başlığıyla verirken, "En büyük kazananlar Türkiye ve Rusya. Türkiye sınırında kontrolü eline alırken, Suriye ve Rusya sınırın geri kalanını denetleyecek" yorumunu yaptı.

BBC ve France 24: Erdoğan usta oldu

İngiliz haberin önemli haber kanalı BBC'de yer alan haberde "Analistlere göre bu anlaşma bölgedeki Türk ve Rus nüfuzunu pekiştirdi" denilirken, France 24 televizyonu, "Erdoğan, Rusya ve ABD'yi birbiri ile dengeleyerek Ankara'nın hedeflerini elde etmenin ustası oldu" yorumunu yaptı. 

THE TİMES: Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti

Times'taki haberin başlığı ise "Rusya ve Türkiye, Suriye'deki 'güvenli bölge'de ortak devriye için anlaştı."

Gazete, anlaşmanın, Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdiği kanısında. Times'taki haberde vurgulanan bir diğer nokta da, Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik taahhütlerini yeniden dile getirmeleri.

Haberden bazı satırlar şöyle: "Sayın Erdoğan, varılan anlaşmayı Türkiye'de bir zafer olarak lanse edecektir. Artık Türkiye'nin güney sınırında, Rojava'da, Kürtlerin liderliğindeki devlete benzer bir oluşum yok. En azından askeri açıdan durum bunu gösteriyor. Barış Pınarı Harekatı, 2 haftadan az bir süre içinde tamamlandı. Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti. Sayın Erdoğan şimdiden kendisini önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında ulusa hitaben zafer konuşması yapacak şekilde konumlandırdı."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:47
  1. Ankara
  2. rusya türkiye mutabakat
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • nusret nusret 15 sa önce
    Yeni mi anladın! Yıllar önce "bu dönem, ustalık dönemim demişti. Ve en son geçen yıl da: "Şu anda ustalık dönemini yaşıyoruz, inşallah "büyük ustalık" dönemine geçeceğiz."
  • hercaihercai16 sa önce
    KIRIKLAR CATLAMISTIR SANIRIM SIMDI.
  • HastürkHastürk16 sa önce
    İçimizdeki kırıklara kapak olsun .

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