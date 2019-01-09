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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! VAR hakemi atılan gole sevindi

İspanya'da tartışmalara yol açan VAR hakemi Manuel Montero, Eibar-Real Madrid maçında ev sahibi ekibin attığı gole sevinirken görüntülendi. İspanya Futbol Federasyonu olayla ilgili harekete geçti.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:53

İspanya futbolu, Eibar-Real Madrid maçında VAR hakemi olan Manuel Montero'yu konuşuyor. Montero'nun, Eibar'ın attığı golden sonra yanındaki hakemle 'çak' yaptığı görüntüleri yayınlandı.

Real Madrid - Real Sociedad karşılaşmasında VAR yönetimini eleştiren başkent ekibi, Eibar maçında da VAR hakemi olan Manuel Montero'nun, gole sevinirken görüntülerini yayınladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:53
  1. Manuel Montero
  2. Real Madrid
  3. Eibar

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