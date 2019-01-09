Dünya bu görüntüleri konuşuyor! VAR hakemi atılan gole sevindi

İspanya futbolu, Eibar-Real Madrid maçında VAR hakemi olan Manuel Montero'yu konuşuyor. Montero'nun, Eibar'ın attığı golden sonra yanındaki hakemle 'çak' yaptığı görüntüleri yayınlandı.

Real Madrid - Real Sociedad karşılaşmasında VAR yönetimini eleştiren başkent ekibi, Eibar maçında da VAR hakemi olan Manuel Montero'nun, gole sevinirken görüntülerini yayınladı.