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Dünya

Dünya bu çıkışı konuşuyor! 'Örgütü bırak iki ineği kap' diyerek çağrı yaptılar

Nijerya'da son zamanlarda artan silahlı soygunların ardından yetkililerden ilginç bir çözüm önerisi geldi. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Zamfara vilayetinde, silah bırakan örgüt üyelerine iki inek verilmesi kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:26:00 -
Dünya bu çıkışı konuşuyor! 'Örgütü bırak iki ineği kap' diyerek çağrı yaptılar

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara vilayetindeki yetkililer, silahlı soyguncuların düzenlediği kanlı saldırılara son vermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Vilayet yetkilileri, örgüt üyelerine silahlarını teslim etmeleri karşılığında iki inek vermeyi taahhüt etti.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, AFP’ye yaptığı açıklamada “Tevbe eden bir hırsız teslim ettiği her silah için tazminat olarak iki inek alacak” dedi.

Matawalle, bu yönetimle ‘haydut’ olarak bilinin çete üyelerinin silahlarını teslim etmelerini amaçladıklarını söyledi.

Nijeryalı yetkililerin silahlı saldırıların durması için şu ana kadar başlattığı birçok barış müzakeresi sonuçsuz kaldı.

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