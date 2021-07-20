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Dünya

Dünya bu ana kilitlendi! Dünyanın en zengin adamı uzaya gitti!

Amazon'un kurucusu Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile uzaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 16:41:00 - 2021-07-20 16:41:29

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder oldu.

Deneme, tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğinin yanı sıra, mürettebat, uzaya çıkan en geç ve en yaşlı kişileri de bünyesinde barındırıyor.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos ve 4 kişi başarılı bir şekilde yeryüzüne indi

Blue Origin roketi, bugün Teksas'tan fırlatılacak. Bezos'un rakibi Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson, 9 gün önce başarılı bir yörünge altı uçuş gerçekleştirmişti.

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