Dünya borsalarında tarihi düşüş!

ABD piyasalarında ekonomik daralma endişesi arttı, küresel piyasalar kara pazartesiyi yaşadı. Riskli varlıklarda satışlar ABD'den Asya'ya dalga dalga yayıldı.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlama korkusunun derinleşmesi, yatırımcıların risk alma iştahını etkileyerek kayıpların artmasına yol açtı.

Avrupa borsaları tepetaklak oldu. Borsada kayıplar yüzde 2'yi aştı ve altı ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Bankacılık ve teknoloji hisselerinde sert düşüşler görüldü.

Asya piyasalarında da tarihi bir düşüş yaşandı. Japonya piyasalarındaki düşüş yüzde 10'u aşıp son 37 yılın zirvesine yerleşti. Güney Kore'de de düşüş yüzde 10'a yaklaştı.

AMERİKAN BORSALARINDA DA HIZLI DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası, Japonya borsasının çöküşünden sonra faiz oranlarıyla ilgili acil toplantı kararı aldı.

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Kripto para piyasalarında satışlar hızlandı. Bitcoin, yüzde 13'ün üzerinde düşüşle Şubat ayından bu yana ilk kez 49 bin doların altına indi. 1 gün içerisinde kripto piyasasından toplam 1 milyar dolar silindi.