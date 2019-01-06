"Dünya bizi yakın markaja aldı"





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Otomobil sporlarında 2018 sezonunda Porsche GT3 Kupası Benelux ve Carrera Kupası Fransa yarışlarında şampiyonluğa ulaşan Ayhancan Güven, bu sporda öncü olmak istediğini söyledi.

Geçen yıl elde ettiği başarıların yanı sıra hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli otomobil sporcusu, "Beş yaşından beri bu sporu yapıyorum. Elime şans geçmemesinden dolayı uzun süre yarışamadım, sonraki fırsatların hepsini iyi değerlendirdim. Yurt dışında 1,5 senedir tanınıyorum. Köklü ve yıllarca eğitim almış pilotların arasına girdim ve yarış kazanmaya başladım. Artık onların takibi altındayım." diye konuştu.

Babasının da bu sporu yapmasının kendisine önemli katkılar sağladığına dikkati çeken 20 yaşındaki sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğduğum günden beri pistlerde olmam bu sporun ruhunu almamı sağladı. Babam tüm tecrübelerini bana aktardı. Karting yarışlarından sonra dünya şampiyonasında yarışlar kazandım. Şu anki Formula 1 pilotlarıyla yarıştım ve onlardan hızlıydım. Sonraki adımlarda eksiklerim ve yetersizliklerim oldu, yarışamadım. Onlar yarışmaya devam ettiler ve Formula 1 koltuğuna oturdular."

Otomobil sporlarında Formula 1'in en tepe nokta olduğunu anlatan Ayhancan, "Dünyadaki en büyük spor organizasyonu. Hızlı olan tüm pilotların hedefi burası. Benim en büyük hedefim ise Le Mans dünya şampiyonluğu. Fırsat bulursam Formula 1'de yer almaktan da mutlu olurum. Yer alamasam da benden sonra gelecek genç pilotların Formula 1'e gitmesi için elimden geleni yaparım. Motor sporlarında yanlış adım atarsanız geriye dönmek zor oluyor, pahalıya patlayabiliyor. Kariyerimi bu düşünceyle yürüttüğüm için teklifleri dikkatli inceliyorum. Yapacağınız anlaşma bir senelik olabilir ama kariyerinizi etkileyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "2018 verimli geçti"





Geçen sezonu değerlendiren Ayhancan Güven, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çektiğini ifade etti.

"2018 verimli geçti." diyen Ayhancan, şunları söyledi:

"Zor sezondu. Başlangıçta sıkıntılar ve belirsizlikler vardı. Sezonun başlamasıyla her yarış daha iyi performans gösterdim. Bize inanan sayısı arttı ve üç şampiyonluk elde ettim. Fransa'da birinci oldum. 31 yıl sonra Fransız olmayan bir pilot bu yarışı kazandı ve bunu başaran ben oldum. Fransa motor sporlarında gelişmiş bir ülke, böyle bir ülkede benim gibi bir sporcunun şampiyon olması onların da saygısını kazandırdı. Kariyerimdeki en önemli şampiyonluklardan biri olarak kalacak."

Ayhancan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı'nın "Bizden bir kahraman çıkmalı." sözünün hatırlatılması üzerine, "TOSFED'in destekleriyle yarışıyorum. İki senedir bana destek veriyorlar. 2018'deki başarılar onların verdiği destekle geldi. İnşallah motor sporlarının kahramanı olarak bu sporu yukarılara taşıyabilirim." diye konuştu.





- "Motor sporlarında ses getiriyoruz"





Genç yaşta şimdiden önemli başarılara imza atan Ayhancan, "Motor sporlarında ses getiriyoruz. Yaşım genç, duruşum güzel, ülkemizi iyi temsil ediyorum. Başka ülkede bu sporu yapanlar da bundan hoşnut. Yeni bir ülke motor sporlarına giriş yapıyor. Benim gelecekte ne yapacağımı merak ediyorlar. Benden sonra gelecek Türk gençlerini de merak ediyorlar. Dünya bizi yakın markaja aldı." ifadelerini kullandı.

Bu yılki hedeflerine değinen Ayhancan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süper Kupa ile Almanya Şampiyonası'na girmeyi düşünüyorum. Süper Kupa, dünyadaki en sert yarışlardan biri. Tüm arabalar eşit ve en iyi genç pilotlar orada. Herkes fabrikalara, markalara, sponsorlara kendini göstermek için yarışıyor. Süper Kupa'da dokuz, Almanya Şampiyonası'nda sekiz yarış olacak. Benim için en önemlisi Monaco Grand Prix yarışı olacak. Bu yarışa girmek için iki yol var, ya Formula 1 ya da Süper Kupa mücadelesi vereceksiniz. Dar sokaklarda yapılıyor ve yılda bir kez oluyor. Bu yarışa katılmak benim için inanılmaz olacak."