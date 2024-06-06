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Sosyal Medya Dünya Biden'ın görüntülerini konuşuyor! Hayali sandalyeye oturmaya çalıştı
Sosyal Medya

Dünya Biden'ın görüntülerini konuşuyor! Hayali sandalyeye oturmaya çalıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 19:48:00 - 2024-06-06 19:48:41

Tuhaf hareketleriyle sosyal medyada dalga konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katılmak üzere Fransa’da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ilginç bir harekete daha imza attı. Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sahnede selamlaşmasının ardından olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

Sandalye aradı

 

Görüntülerde, Biden, dizlerini büküp elini havada gezdirerek hayali bir sandalye aradığı görüldü.

Cumhuriyetçiler, sosyal medya üzerinden, "Lütfen, Joe Biden bir gün bile sahnede bizi utandırmadan geçiremez mi? Çok mu şey istiyoruz?" dedi.


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