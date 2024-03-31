Dünya basını yerel seçimi yakın takipte
Dünya basını 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sıcak takipte. Uluslararası ajanslar oy kullanımının bitmesine yönelik gelişmeyi son dakika olarak geçti.
Dünya basını 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sıcak takipte. Uluslararası ajanslar oy kullanımının bitmesine yönelik gelişmeyi son dakika olarak geçti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde sandıkların kapandığını kamuoyuna duyurdu.
AJANSLAR SICAK TAKİPTE
YSK Başkanı Yener'in açıklamasının sonrasında İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye'de yerel seçimlerde oy verme işlemi son erdi" şeklinde son dakika haberini takipçileriyle paylaştı.