  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu kullandı! O detay herkesi şaşırttı

Sandıkların kapanmasına az bir süre kala Murat Kurum'dan çok ama çok kritik çağrı

Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş seçim açıklaması geldi! Önemli haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Kosova Kuzey Mitroviça'da Türkçe 'resmi kullanımda dil' oldu! Kosovalılar kararı gördüğünde çok mutlu oldu

Seçimin ilk kazananı belli oldu: Kazandığımı buradan ilan ediyorum

Mustafa Kemal’in askerlerine “it” diyen Sırrı Sakık şimdi de Türk Polisine hakaret etti... Böyle rezil provokasyon görülmedi

İki ülke için sürpriz bir karar çıktı: Schengen'e dahil edildi! Bulgaristan ve Romanya’nın bekleyişi son buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandı

Dem Partililerden seçim günü büyük namussuzluk! Tüh sizin suratınıza

Yalan haberlere önlem! İmamoğlu'nun DEM'lenmiş trollerine göz açtırılmayacak!
Dünya Dünya basını yerel seçimi yakın takipte
Dünya

Dünya basını yerel seçimi yakın takipte

Yeniakit Publisher
2024-03-31 19:22:00 -
Dünya basını yerel seçimi yakın takipte

Dünya basını 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sıcak takipte. Uluslararası ajanslar oy kullanımının bitmesine yönelik gelişmeyi son dakika olarak geçti.

Dünya basını 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sıcak takipte. Uluslararası ajanslar oy kullanımının bitmesine yönelik gelişmeyi son dakika olarak geçti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde sandıkların kapandığını kamuoyuna duyurdu.

AJANSLAR SICAK TAKİPTE

YSK Başkanı Yener'in açıklamasının sonrasında İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye'de yerel seçimlerde oy verme işlemi son erdi" şeklinde son dakika haberini takipçileriyle paylaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23