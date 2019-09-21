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'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek'

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği, dünya barışının Kudüs'ten yükseleceğine olan inançla yola çıktıklarını duyurdu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:20
'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek'

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nden (UKEAD),yapılan açıklamada, tarihte büyük kanlı çatışmalara sahne olan iki büyük savaşın ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 21 Eylül'ü, "Dünya Barış Günü" olarak ilan ettiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, dünyanın pek çok bölgesinde sivil halk ve çocukların çeşitli acılar yaşadığı, can verdiği, doğdukları toprakları terk etmeye zorlandığı, masum insanların sorumlu olmadıkları çatışmalar yaşadığı anlatılarak, "Barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılması, savaşların ve işgallerin yaşanması, ağır bedeller ödenmesine sebep olmaktadır. Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği 'Dünya barışının Kudüs'ten yükseleceğine olan inançla yola çıkmıştır.' Uluslararası hukuk çerçevesinde gerek Kudüs ve civarında gerekse tüm mazlum coğrafyalarda adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunarak bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumayı şiar edinmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Myanmar'da, Arakan'da, Afganistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri kınıyoruz." değerlendirmesi yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Özellikle İsrail hapishanelerindeki masum Filistinli mahkumlara karşı uygulanan insanlık dışı muamelelerin ve mahkumiyetlerin sona erdirilmesi için görevi barış tesis etmek olan Birleşmiş Milletler'e harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. Barış ve güvenlik, sosyal ilerlemenin ve sürdürülebilir gelişmenin temel unsurlarıdır. Yaşanılabilir bir hayat için yarınlara bırakacağımız en değerli miras barıştır. Dünyada terörün, savaşların ve zulmün bir an önce son bulmasını, barışın egemen olduğu bir dünya diliyoruz."

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:20
  1. 21 Eylül
  2. Dünya Barış Günü
  3. UKEAD
  4. Anadolu Ajansı

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