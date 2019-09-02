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Dünya Barış Günü Kartal’da kutlandı

Kartal Belediyesi, 3 gün süren ‘Zafer Bayramı’ kutlamalarının son gününde, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Feridun Düzağaç konserine ev sahipliği yaptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:05
Dünya Barış Günü Kartal’da kutlandı

Kartal Belediyesi, 3 gün süren ‘Zafer Bayramı’ kutlamalarının son gününde, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Feridun Düzağaç konserine ev sahipliği yaptı. Barış mesajlarının verildiği konserde Feridun Düzağaç, sevilen şarkılarını Kartallılar için çocuklarla seslendirdi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda basın mensubu ve binlerce Kartallı sanatsever katıldı.


Sahneye çıkan Feridun Düzağaç Kartal Meydanı’nı dolduran kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. En tanınan ve sevilen şarkılarını Kartallılar için seslendiren Feridun Düzağaç’ı izleyiciler de sık sık alkışları ile destekledi. Kartallı minikleri sahneye davet eden Feridun Düzağaç, çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirdi ve şarkılar söyledi.



Başkan Gökhan Yüksel’den barış mesajı


Konser sonunda sahneye davet edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Feridun Düzağaç’a muhteşem konseri için teşekkür etti ve kendisine Kartal Heykelciği takdim etti. İzleyicilere de seslenen Başkan Gökhan Yüksel, “Bugün, 1 Eylül Dünya Barış Günü, Feridun Bey şarkılarını bugün barış için söylüyor. İnşallah bu; barış, kardeşlik, komşuluk, dostluk, arkadaşlık, birlik ve beraberlik Kartal’dan duyulur; dalga dalga Türkiye’ye ve Dünya’ya barış, özgürlük ve kardeşlik gelir. Hepinizi çok seviyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:05
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