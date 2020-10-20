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Aktüel Dünya Bankası'ndan Yemen'deki kalkınma projeleri için 371 milyon dolar destek
Aktüel

Dünya Bankası'ndan Yemen'deki kalkınma projeleri için 371 milyon dolar destek

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:46:32 -
Dünya Bankası'ndan Yemen'deki kalkınma projeleri için 371 milyon dolar destek

ADEN (AA) - Dünya Bankası, uzun yıllardır çatışmaların gölgesindeki Yemen'de bazı kalkınma projelerinin desteklenmesi için 371 milyon dolar tahsis ediyor.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Planlama ve Uluslararası İş birliği Bakanı Necib el-Avec, Eğitim Bakanı Abdullah Lemles ile Dünya Bankası Bölge Direktörü Marina Weiss, Yemen Ofisi Müdürü Tania Meyer ile bir araya geldi.

Haberde, Dünya Bankası'nın Yemen'de eğitim, sosyal koruma ve entegre kentsel hizmetler alanlarındaki projelerin karşılanması için 371 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

Eğitim projeleri arasında; öğretmenler için 44 milyon dolarlık teşvik dağıtımının, 34 milyon dolarlık okul beslenme programının, 16 milyon dolarlık etüt materyali alımı ve dağıtımının, 14 milyon dolarlık okulların ve okul kapsamındaki sağlık tesislerinin yeniden inşası ve restorasyonunun yanı sıra eğitim sistemlerinin kapasitesinin artırılması için de 13 milyon dolarlık bütçenin yer aldığı kaydedildi.

Gelir düzeyi düşük bireylerin ve ailelerin krizlerle başa çıkması, iş bulabilmesi, üretkenliği ve yatırımı iyileştirmesine yardımcı olan alanlarda faaliyet gösteren sosyal koruma sektöründeki projeler için 200 milyon dolarlık bütçe ayrılırken ülkenin 16 ilinde etkin olan ve 2,4 milyon kişiye hizmet veren kentsel hizmetler projesinin çalışmalarının da 50 milyon dolarlık bütçe ile uzatılacağı belirtildi.

Kentsel hizmetler projesinin, elektrik, yol ve diğer yaşamsal hizmetlerin yanı sıra çevrenin iyileştirilmesi ve atıkların bertaraf edilmesi gibi faaliyetleri kapsadığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

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